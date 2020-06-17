عقوبات قيصر تضع ٣٩ شخصا وكيان على لائحتها وواشنطن تتوعد بالمزيد

وقال بومبيو في بيان " نبدأ اليوم حملة العقوبات ضد النظام السوري بموجب قانون قيصر، الذي سيتيح فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الأسد وحلفائه".

كما أوضح أن الحزمة الأولى من العقوبات ستطال بشار الأسد وزوجته، بالإضافة إلى 39 كيانا وشخصا آخرين.

إلى ذلك، أكد "أن حملة محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها بحق المدنيين مستمرة، بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي 13894، وذلك من أجل منعه من الحصول على العائدات المالية التي تدعم الفظائع المرتكبة بحق الشعب السوري".

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أنه " من ضمن الأسماء المستهدفة بالعقوبات، أحد ممولي فظائع الأسد محمد حمشو، بالإضافة إلى فرقة فاطميون الإيرانية".

كما ورد اسم ماهر الأسد مع فرقته الرابعة، والقياديين فيها، غسان علي بلال وسامر الدانة، ضمن لائحة المستهدفين.

إلى ذلك، تضمنت أسماء بشرى الأسد (شقيقة بشار)، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية خمسة.

وختم بيان بومبيو مؤكداً أن " هذه الحملة لمعاقبة رؤوس النظام ستستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لاستهداف الأفراد والشركات الداعمين للأسد والذين يعرقلون الحل السياسي السلمي للصراع، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

(ي ح)