عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل الجيش والبنوك والنفط والإذاعات

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي "نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت".

وأوضحت أورسولا فون دير لاين: "نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير"، بحسب ما نقلته شبكة "عين الإخبارية".

وأضافت: "سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي". مؤكدة" نعمل على حزمة إنقاذ طموحة لأوكرانيا".

كما أشارت أورسولا فون دير لاين، "سنتجاوز الاعتماد على النفط الروسي الخام في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام"، وتابعت: "الحزمة الجديدة من العقوبات تحظر 3 إذاعات روسية من البث لدينا".

ونوهت أورسولا إلى أن "الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا تشمل رتباً عليا في الجيش وأفراد ارتكبوا جرائم حرب".

وختمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "أن مستقبل الاتحاد يكتب الآن في أوكرانيا".

(ل د)