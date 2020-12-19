عقوبات أميركية تطال 59 كيانًا صينيًّا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إنّ واشنطن ستلجأ لاستخدام جميع الإجراءات المضادة لمنع شركات ومؤسسات في الصين من استغلال البضائع والتكنولوجيا الأميركية لأغراض خبيثة، وذلك بحسب وصفها.

وأضاف البيان إنّ العقوبات التي طالت 59 كيانًا صينيًا أُضيفت إلى قائمة مراقبة الصادرات، منها 4 كيانات فُرضت عليها العقوبات، وكانت بسبب الانتهاكات لحقوق الإنسان، و19 كيانًا تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات بسبب التنسيق المنظّم، وارتكاب العديد من أعمال سرقة الأسرار التجارية من شركات في الولايات المتحدة، لدعم قطاع الصناعة الدفاعية في الصين.

ومن ضمنها أيضاً 25 معهداً تعمل في أبحاث تشيّيد السفن، وتتبع لإحدى شركات الدولة الصينية فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنّ بكين مستعدة للتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول أولويّات عدّة، لكنّه حذّر واشنطن من تبنّي نزعة "كارثية" معادية للصين.

وعقب أشهر من المواجهة المباشرة مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، عبّر المسؤول الصيني عن أمله في استئناف الحوار، وإيجاد مناخ من "الثقة المتبادلة" بين أكبر قوّتين اقتصاديّتين في العالم، بعد تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/يناير.

(د أ)