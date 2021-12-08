عقوبات أميركية جديدة تطال شخصيات إيرانية وسورية

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من عشرة أشخاص وكيانات في إيران وسوريا وأوغندا، متهمة إياهم بالارتباط بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان: "ستواصل وزارة الخزانة الدفاع ضد الاستبداد، وتعزيز المساءلة عن القمع العنيف للأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ويجمد الإجراء أي أصول أميركية لأولئك المدرجين على القائمة السوداء ويمنع عمومًا الأميركيين من التعامل معهم.

وذكر البيان أن واشنطن أدرجت ضابطين رفيعين في القوات الجوية التابعة لحكومة دمشق على القائمة السوداء اتهمتهما بالمسؤولية عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين وثلاثة ضباط كبار في أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة لحكومة دمشق.

وفي إيران، صنفت الولايات المتحدة الوحدات الخاصة التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية والقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى العديد من مسؤوليها، و قائد مجموعة الباسيج الإيرانية غلام رضا سليماني، كما أُدرج سجنان ومدير سجن على القائمة السوداء بشأن الأحداث التي قيل إنها وقعت فيهما.

وانتقدت إيران الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة قبل أيام من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات في فيينا بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وكتب خطيب زاده على تويتر: "تفشل واشنطن في فهم أن الفشل الأقصى والانفراج الدبلوماسي أمران متعارضان"، وذلك في إشارة إلى حملة الضغوط القصوى التي فرضتها الإدارة السابقة لتعديل سلوك طهران.

وتابع المتحدث أن "العقوبات لا تصنع رافعة فحسب، بل تتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومة".

(م ش)