عقوبات أمريكية تطال مرتزقة الاحتلال التركي

وشملت العقوبات ما يسمى " لواء سليمان شاه، و فرقة حمزة"، التابعين للاحتلال التركي، كما وشملت محمد الجاسم(أبو عمشة)، وشقيقه وليد الجاسم، وكلاهما من متزعمي " لواء سليمان شاه،" والمدعو "سيف بولاد أبو بكر"، متزعم فرقة حمزة، لارتباطهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تم تصنيف وكالة لبيع السيارات يملكها، محمد الجاسم، في العقوبات.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأميركية أنه بعد 12 عاماً من المعاناة الهائلة لا يزال السوريون يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي العديد من أطراف النزاع.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها وشركائها دعمها الثابت لتعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين.

هذا ويرتكب مرتزقة الاحتلال التركي جرائم يومية بحق القاطنين في المناطق المحتلة في سوريا، وخاصة في عفرين وسري كانيه وكري سبي، وارتكب المتزعمون المذكورة أسمائهم في العقوبات جرائم عدة في عفرين، وما تزال مستمرة مع احتلالها.

(سـ)