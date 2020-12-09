عقوبات أمريكية جديدة على إيران

ووصفت وزارةُ الخزانة الأمريكية حسن إيرلو بأنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، والعنصر الرئيس في تدخلات إيران بالمنطقة.

في حين قالت إن "جامعة المصطفى العالمية في إيران تستخدم فروعها في أنحاء العالم منصة لتجنيد الأتباع لفيلق القدس من أجل جمع معلومات المخابرات وتنفيذ العمليات".

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا عقوبات على يوسف علي موراج المواطن الباكستاني المقيم في إيران، متهمةً إياه بدعم جهود فيلق القدس لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وتم استهداف إيرلو وموراج وجامعة المصطفى بالعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يسمح للحكومة الأمريكية بتحديد وتجميد أصول أفراد وكيانات أجنبية ترتكب أعمال إرهاب أو تشكل خطرًا كبيرًا لارتكابها.

(د أ)