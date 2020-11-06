عقوبات أمريكية اليوم على سياسي لبناني بارز

وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة للصحيفة إن الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة وزير الخارجية السابق جبران باسيل لمساعدته حليفه الرئيسي، "حزب الله"، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى قلب محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي مزقته الأزمة.

وعكف البيت الأبيض على تسريع العقوبات الرئيسة التي تستهدف خصوم أميركا في الشرق الأوسط، قبل 11 أسبوعًا فقط من نهاية الفترة الرئاسية الحالية.

وعلى الرغم من أن تغيير اللحظة الأخيرة لا يزال ممكنًا، إلّا أنّ الموافقة على القرار تمّت من حيث المبدأ، من قبل وزارة الخزانة ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات في واشنطن اليوم الجمعة قبل الظهر، على حد قول أحد الأشخاص.

ولم يردّ ممثلو وزارة الخزانة على طلبات التعليق، كما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإدلاء بأي تصريح.

(ز غ)