عقوبات أمريكية على شركة وشخصية عراقية مرتبطة بإيران

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشخص المدرج بالقائمة السوداء، مرتبط بفيلق القدس التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".

وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على شركة لخدمات التعدين ومالكها لاتهامه بأنه ساعد في دعم فيلق القدس الإيراني ومن ذلك أنه بذل جهداً لتهريب شحنات من إيران إلى اليمن.

وأفادت بأن أمير ديانت الذي يحمل جنسية عراقية إيرانية، دعم عمليات التهريب التي يقوم بها فيلق القدس على مدى سنوات ومن ذلك أنه بذل جهودا استهدفت شحن أسلحة من بينها صواريخ.

وبالإضافة إلى قيام وزارة الخزانة بإدراج ديانت على القائمة السوداء أقام مكتب وزير العدل الأمريكي في واشنطن دعوى جنائية ضده ضمت إليها أحد شركائه التجاريين بسبب انتهاكات العقوبات وغسل الأموال.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "يواصل النظام الإيراني ومؤيدوه إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية وذلك على حساب صحة ورفاهية الشعب الإيراني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية والشركاء الدوليين لمساعدة الشعب الإيراني".

(ي ح)