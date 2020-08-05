اقتتال يودي بحياة شخصين وجرح 11 آخرين من الطرفين

أودى الاقتتال الذي جرى أمس، بين عشيرة الدميم في قرية البحرة وعشيرة البوحردان في بلدة هجين الواقعتين أقصى الريف الشرقي لدير الزور؛ بحياة شخصين وإصابة 11 آخرين من الطرفين.

وحسب ما أفاد به مراسلنا في هجين، فإن الخلاف قد نشب بين شخصين حول أمور مادية تتعلق بثمن مولدة كهرباء في اليوم الأول، وتطور الخلاف في اليوم الثاني بهجوم لأبناء عشيرة الدميم على عشيرة البوحردان واستعمال الطرفين للأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى ووقوع قتلى وجرحى، حيث تدخلت الجهات العسكرية والأمنية لفض الاشتباك وتهدئة الطرفين، ريثما يتدخل شيوخ المنطقة لحلها بشكل جذري منعًا لتشعبها.

(م)

ANHA