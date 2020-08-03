اقتتال عشائري يودي بحياة 3 أشخاص في الحسكة

حدثت ظهر، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين أبناء عمومة من عشيرة "البومعيش" في حي النشوة الغربية "شارع الموكف" في مدينة الحسكة.

وأشارت مصادر لوكالة أنباء "هاوار" إلى أن أبناء العشيرة القاطنين في قرية " تل خليف" بجبل كزوران (عبد العزيز) هاجموا ظهر اليوم، أبناء عمومتهم في حي النشوة.

المصادر بيّنت، أن أسباب الهجوم تعود إلى خلافات قديمة بين الأسرتين، كما اختلفت الآراء حول أسباب الخلاف منهم من أرجعها إلى خلافات حول الأراضي الزراعية، ومنهم من أرجعها إلى خلافات حول الماشية.

وخلال الاقتتال الذي دار بين الطرفين قُتل 3 أشخاص من قرية "تل خليف" اثنان منهما أخوة، فيما أُصيب 3 آخرون بينهم امرأة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وهذا ومن جانبها فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًّا حول المنطقة، وفضت الخلاف بين الطرفين، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادثة.

(هـ ن)

ANHA