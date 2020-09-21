اقتصاد المرأة سعي لفتح آفاق ومجالات أمام التطور

وتستمر فعاليات المؤتمر الثاني لاقتصاد المرأة في شمال وشرق سوريا الذي انطلق، صباح اليوم، بحضور 80 مندوبة.

ويركز المؤتمر على التطرق إلى الصعوبات والمعوقات التي واجهت اقتصاد المرأة في الأعوام الفائتة، وإلى المشاريع والجمعيات التعاونية التي ساهمت في خلق فرص العمل وتطوير اقتصاد المرأة وإفادة المجتمع.

وحول المؤتمر وأهدافه قالت الإدارية في لجنة اقتصاد المرأة في شمال شرق سوريا غالية نجار: "إن اقتصاد المرأة يسعى دائمًا إلى فتح آفاق ومجالات أمام المرأة لتطوير اقتصادها وانخراطها ضمن المشاريع لتطوير الاقتصاد المجتمعي.

وافتتح اقتصاد المرأة عدة مشاريع اقتصادية كبناء جمعيات في المجال الزراعي والحيواني ومجال بيع وشراء السلع، وتأسيس جمعيات تجارية وتعاونية في مجال الإنتاج والتسويق الصناعي أو في مجال الإنتاج الحرفي والصناعي التي تفيد الفرد والمجتمع والمنطقة.

وأشارت غالية نجار إلى أن جمعيات الاقتصاد المجتمعي في شمال وشرق سوريا ساهم في تطوير الاقتصاد وخلق العمل الجماعي التضامني بين أفراد المجتمع والنساء، بغية القضاء على احتكار بعض التجار، وبشكل خاص في ظل فرض حزمة من العقوبات تحت مسمى " قانون القيصر" على الحكومة السورية.

وتطرقت غالية نجار إلى الصعوبات والمعوقات التي واجهنها خلال السنوات الفائتة قائلة "لا نستطيع الفصل بين المجال الاقتصادي والسياسي، المرأة والاقتصاد، فعندما تتمكن المرأة من معرفة نفسها في المجال السياسي ستتمكن من تسيير عملها في المجال الاقتصادي وتقويتها، بعدما أبعدت عن الإدارة والاستقلال المادي وعدم فتح مجالات أمامها لتطوير اقتصادها".

(كروب)

ANHA