اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية وإصابات في صفوف الفلسطينيين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن شاباً فلسطينياً، أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، عقب مواجهاتٍ اندلعت في المخيم إثر اقتحاماتٍ إسرائيلية".

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا": " إن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق من جراء قنابل الغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، لمناطق متفرقة من الضفة الغربية في نابلس ورام الله والقدس".

وأضافت: " أن 19 مواطناً، جرى اعتقالهم، خلال الاقتحامات الإسرائيلية، وبفعل الاقتحامات اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي".

ويجري الجيش الإسرائيلي، عمليات اقتحامٍ بشكلٍ يومي ومستمر للمناطق الفلسطينية، يتخللها اعتقالات ومواجهات وإصاباتٍ في كثير من الأوقات.

(ع م)