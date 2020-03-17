وشكلت هيئة الصحة في إقليم الفرات شمال وشرق سوريا خلية مؤلفة من 6 أعضاء لدراسة التدابير الواجب اتخاذها, ولاحتواء أي أزمة قد تنشئ إذا ما وصل الفيروس إلى المنطقة.

ويأتي هذا في حين لم تسجل فيه أي حالة إصابة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، لكن الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة في اقليم الفرات هدلة حسن تقول بأن الإدارة الذاتية لن تتوان عن فعل أي شيء يمنع دخول هذا الوباء إلى مناطقها.

وتضيف هدلة حسن وهي إحدى عضوات "خلية الأزمة"، "نتخذ إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس وتوعية المواطنين، وقد اتخذنا عدة قرارات أمس في أول اجتماع لخلية الأزمة في مقاطعة كوباني من بينها, فرض ارتداء القفازات اليدوية والكمامات على المطاعم والأفران وإغلاق كافة محال البوظة ومنع بيعها في الاسواق, والرفع من وتيرة النظافة في مدينة كوباني وقراها وبلداتها بالإضافة إلى تعقيم كافة مراكز المؤسسات في إقليم الفرات, وإيقاف كافة الحفلات والتجمعات, وتجهيز مكان ثان أوسع وأكبر للحجر الصحي, بالإضافة إلى تخصيص ميزانية مالية قدرها 100الف دولار لمواجهة الفيروس".

وأشارت هدلة حسن إلى أنه "هناك نقص حاد في الكمامات ونحاول جلب كميات منها لتوزيعها على كافة المراكز الصحية".

وافتتحت الهيئة يوم أمس مركزا لاستقبال حالات يشبه إصابتها بفيروس كورونا، وتعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مركز للحجر الصحي تجهزه في قرية "إيدوقي" جنوب كوباني من المقرر افتتاحه خلال أيام قليلة مقبلة.

وفي سياق متصل، أطلق اتحاد المثقفين حملة لتوزيع منشورات توعوية على أهالي القرى في كوباني وذلك ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس الذي أصبح وباء عالميا.

وجابت عضوات في الاتحاد عدة قرى تقع غربي مدينة كوباني ووزعوا المنشورات على الأهالي، وتحدثن عن طرق الوقاية من الفيروس المستجد.

وأبرز التعليمات التي جاءت في المناشير تتعلق بالتدابير الشخصية كـ "غسل اليدين بشكل جيد، وتجنب المخالطة اللصيقة مع أشخاص تظهر عليهم أعراض تشبه الأنفلونزا، والتواصل مع أقرب مقدم خدمات رعاية صحية إذا كان الشخص يعاني من حمى يصحبها سعال أو صعوبة في التنفس، وغيرها.

فيما طالب الأهالي من جانبهم أن تقدم هيئة الصحة أي نوع من المساعدات الطبية لهم كالكمامات.

(س ع/ج)

ANHA