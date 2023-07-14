عقد مؤتمر في لوزان في الذكرى السنوية المائة لمعاهدة لوزان

أعلنت اللجنة التحضيرية، لمؤتمر الذكرى السنوية المائة لمعاهدة لوزان، عقد مؤتمر في مدينة لوزان السويسرية يومي 22-23 تموز الجاري في الذكرى السنوية المائة للمعاهدة، التي أبرمت عام 1923، وسيتم فيه مناقشة نتائج معاهدة لوزان، والخروج في توصيات وقرارات حول المعاهدة، وعن سلسلة من الفعاليات النشاطات الشعبية التي تشهدها العاصمة من أمام المكان الذي أبرمت فيه المعاهدة.

ودعت اللجنة للمشاركة في الفعاليات والمظاهرات، وقالت: "نحن، ممثلو الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الكردستانية سنجتمع في مدينة لوزان في ذكرى معاهدة لوزان يومي السبت والأحد 22-23 تموز، وفي هذا الاجتماع سنقيم نتائج لوزان وتأثيراتها على كردستان وسنحدد موقفنا".

وأضاف: "نحن الكردستانيون، نريد أن نعلن عن موقفنا في الذكرى المئوية لهذه الاتفاقية القذرة، ونظهر للجميع أننا لا نقبل هذه الاتفاقية، وسنقوم بإيصال صوتنا إلى الرأي العام العالمي، وفي 24 تموز، سندلي ببيان جماهيري للصحافة ونعلن عن نتائج المؤتمر أمام القاعة التي تم التوقيع فيها على معاهدة لوزان، سنجتمع نحن الكرد والكردستانيون من أجزاء كردستان الأربعة ومن الشتات، معاً في لوزان وسندعو بأعلى صوت الضمير الإنساني والدولي، وسنقول، نحن الكرد والكردستانيون موجودون في مدينة لوزان في الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان، ونرفض معاهدة لوزان معاً".

سيستمر المؤتمر مدة يومين

وحسب بيان اللجنة، سيتم عرض فيلم سينمائي في اليوم الأول للمؤتمر، وسيتحدث المشاركون بعد ذلك عن موضوع "معاهدة لوزان وتأثيرها على كردستان"، عبر 4 جلسات.

الجلسة الأولى من المؤتمر، ستتحدث فيها كل من المؤرخة؛ سهيلة قادري، والبروفيسورة نارمن محمد أمين علي من جامعة صلاح الدين، والرئيس المشترك للجنة التنسيق لجامعات شمال وشرق سوريا، الدكتور عبد الإله المصطفى، والباحث والكاتب، محمد بيرق، وستدار من قبل سلمى إرماك وخليل خزري.

أما الجلسة الثاني، سيديرها كل من كردي عمر وسحر آيدار، ستناقش "وضع المرأة ونضالها"، وسيحاضر فيها كل من مونفر عزيز أوغلو من جامعة بريمن ومسؤولة المؤسسات النسائية في السليمانية، نرمين عثمان.

وفي الجلسة الثالثة، سيتم تناول "الوضع الأرمني والآشوري والكلداني"، عبر الكاتب والباحث آيدن أصلان والمعلم نايري مراديان.

وفي الجلسة الأخيرة، ستجرى محادثات حول موضوع "100 عام من النضال ضد نتائج معاهدة لوزان"، وسيديرها بهره محمد محمود وروجان حازم، وسيتحدث كل من البروفيسور الدكتور نايف بزوان من كلية الحقوق بجامعة فيينا، والدكتور آزاد حاجي أغهاي من جامعة جاجيلونيان البولندية، والكاتب أريز عبد الله، والكاتب الدكتور هفال أبو بكر.

وفي ختام المؤتمر، سيتم الإعلان عن "قرارات ونتائج المؤتمر".

(ف)