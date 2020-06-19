عقد مصالحة بين عائلتين في ريف ديرك

بادرت هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا إلى حل الخلاف بين عائلتي ايردوان محمد مهمد وعائلة طاهر ابراهيم جهور، وذلك بعد خلاف دام أكثر من ثلاثة أشهر، في قرية زهيرية التابعة لمجلس بلدة عين ديوار.

الخلاف وقع أثناء نشوب خلافات بين شباب العائلتين حيث جرح أربعة أشخاص من عائلة أيردوان محمد، وثلاثة من عائلة طاهر جهور خلال رعي المواشي في الأراضي الزراعية.

ونُظمت مبادرة الصلح في قرية زهيرية التابعة لمجلس بلدية عين ديوار، بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية ووجهاء العشائر الكردية والعربية في المنطقة ومنصة وحدة الصف الكردي ومجلس عوائل الشهداء في ديرك وأفراد وجهاء الأسرتين المتخاصمتين.

بدأت جلسة الصلح بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمات باسم مجلس العشائر والأعيان وعلماء الدين وأعيان العائلتين المتخاصمتين.

وركزت الكلمات على ضرورة تمتين أواصر الأخوة والمحبة وحل الخلافات الداخلية، لأن عدو الشعب الكردي هدفه زرع الفوضى والفتنة بين أطياف المجتمع لسهولة القضاء عليه.

عضو مجلس العشائر والأعيان عثمان إبراهيم شكر عبر وكالتنا هيئة العشائر والأعيان والأحزاب الكردية واهالي المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس عوائل الشهداء لحضورهم عقد الصلح بين العائلتين ومبادرتهم ودعمهم للصلح وانهاء الخلاف بين العائلتين.

وبعد الانتهاء من الكلمات تصافح أفراد العائلتين بحضور وجهاء العشائر والأعيان وعلماء الدين وأهالي.

(كروب/ك)

ANHA