عقد أولى جلسات محاكمة مرتكب جُرم الاعتداء على طفلة في تربه سبيه

باشرت محكمة الشعب في ناحية تربه سبيه، بمحاكمة مُرتكب قضية الاعتداء على طفلة صغيرة، فيما حضر جلسة المحاكمة الأولى عددًا من الجهات المدّعية على الفاعل، منها منظمة سارا لحماية حقوق المرأة , ومركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في شمال وشرق سوريا , ومؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه ومنسّقية المرأة في شمال وشرق سوريا .

الجلسة عقدت مغلقة أمام الإعلام، وخلالها تمّ الاستماع إلى اعترافات المتّهم وزوجته، إضافةً إلى الجهات المدّعية عليه.

الإدارية في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في شمال وشرق سوريا، بيريفان رشو، أشارت لوكالتنا إلى أنّهم حضروا الجلسة، اليوم، كجهة مدّعية وطالبوا ديوان العدالة خلال جلسة المحاكمة بفرض أقصى العقوبات بحق الفاعل، في حال تم إثبات القضية عليه.

وكانت أسرة الطفلة التي تبلغ من العمر أربعة أعوام قد حُرّكت بتاريخ 27 شباط المنصرم، دعوة قضائية ضدّ شخص اعتدى جنسيًا على الطفلة، وذلك بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، أنّ الاعتداء وقع في منزل الشخص الذي تتّخذه زوجته حضانة للأطفال، في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

ولاقت القضية سخط شعبي، حيث تظاهر العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه بتاريخ 1آذار المنصرم، أمام مبنى محكمة الشعب، وعبّروا عن سخطهم، مطالبين بإنزال أشدّ العقوبات بحقه.

فيما ستعقد الجلسة الثانية من المحاكمة في الأيام القادمة.

ANHA