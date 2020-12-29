عقد الصلح بين أسرتين في ريف كركي لكي بعد حادثة قتل بينهما

الصلح عُقد بين أسرتي آل المفتاح وآل الشاهر، من قرية تل أعور في ريف الناحية، ونشب الخلاف قبل شهر، بعد مقتل شابين من الأسرتين.

وبعد تدخّل لجنة الصلح ووجهاء العشائر، تم الصلح في جلسة شارك فيها اليوم، وجهاء عشائر ومجلس الأعيان ورجال دين، وممثلون عن مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار.

وتحدث خلال الجلسة باسم رجال الدين الشيخ بشير ديرشوي، وباسم مجلس عوائل الشهداء الإداري تاج الدين فرحو، وشيخ قبيلة الوالدة الشيخ محمد إسماعيل العلي والشيخ سنان أحمد باسم هيئة الاعيان.

الكلمات أكدت أن الصلح سيد الأحكام، فيما شددت على ضرورة نبذ الخلافات وحل المشاكل العالقة، وجاء فيها أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة وصعبة، ويتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والتكاتف.

واختتمت جلسة الصلح بتصافح افراد الأسرتين والتعهد على إعادة روح التسامح والمحبّة والإخوة بينهما.

(ك-ع/م ح)

ANHA