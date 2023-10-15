عقد اجتماع حول مؤامرة 9 تشرين الأول في سيدني الأسترالية

وعقد الاجتماع في مركز المجتمع الديمقراطي الكردي في سيدني، وشارك فيه الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب (KONGRA GEL)، من خلال تقنية الفيديو، وقيّم مؤامرة 9 تشرين الأول الدولية والنضال ضد المؤامرة.

وأوضح رمزي كارتال أن هدف مؤامرة 9 تشرين الأول الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان هو القضاء بشكل كامل على نضال الشعب الكردي من أجل الحرية.

وذكر "كارتال" أن القوى الحاكمة لم تتمكن من تحقيق أهدافها بفضل النضال التاريخي ضد المؤامرة.

وقال إنهم ومن خلال شعار "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، يهدفون إلى ضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

ورد "كارتال" على هجمات دولة الاحتلال التركي على روج آفا، وأفاد أن هذه الهجمات تستهدف الاحتياجات الحياتية للمدنيين وأن قصف خزانات المياه ومحطات الطاقة وصوامع الحبوب والمستشفيات يجبر الأهالي على الهجرة، وأشار إلى أن شعب روج آفا يقاوم جنباً إلى جنب مع قوات الدفاع، قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، ويحبطون هذه الهجمات.

وأشار رمزي كارتال إلى أن مصير أجزاء كردستان الأربعة مرتبط ببعضها البعض، وقال إن هجمات القمع التي شنتها دولة الاحتلال التركي بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني، لم تسفر عن أي نتائج أمام المقاومة المهيبة والعظيمة للكريلا.

واختتم الاجتماع بعد عرض فيلم حول مؤامرة 9 تشرين الأول الدولية.

(سـ)