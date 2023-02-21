أقبال وتعاون الأهالي... حملة النظافة العامة مستمرة في الحسكة

وفي إطار حملة النظافة التي أطلقتها لجنة البيئة والبلديات في مدينة الحسكة، والتي تستهدف جميع الاحياء للحفاظ على بقاء المدينة نظيفة وللوصول إلى مدينة خالية من القمامة أي "صفر نفايات" تستمر حملة النظافة في الحسكة.

وتقوم بلدية الشعب في مدينة الحسكة بالتنسيق مع كلا البلديتين في الناحيتين الجنوبية والشمالية للمدينة، بشكل يومي من الساعة الـ 4 عصرا وحتى الساعة الـ 12 مساءا، بتنظيف الاحياء من القمامة.

ولاقت الحملة التي أطلقتها لجنة البيئة والبلديات تجاوبا كبيراً من قبل الأهالي بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات وعمال البلدية.

وقال المواطن بدري حوالة من حي النشوة "سابقاً كنا نعاني من الأوساخ المتراكمة في شوارع حي النشوة، وعدم تقيد آليات البلدية في اوقات جمع القمامة، ولكن بفضل الحملة التي قامت بها البلدية يتم تنظيف الشوارع بشكل جيد".

ومن جانبه قال المواطن محمد كوتي من حي المفتي "ان الحملة التي اطلقتها لجنة البيئة والبلديات لا تقع على عاتق عمال البلدية فقط بل على عاتق الجميع".

وبين كوتي، أنهم يقومون بتنظيف الشارع الذي يقطن فيه مع عمال البلدية بشكل يومي، وتابع قائلاً "النظافة حضارة فأذ لم تتواجد النظافة لا تتواجد الحضارة في تلك المدينة، ومن هذا المبدأ نساعد عمال البلدية في الحفاظ على شوارعنا وأحيائنا".

والجدير بالذكر أن الحملة بدأت في الـ 2 من شهر شباط الجاري، ولم يتبين بعد وقت انتهاء الحملة.

(م ح)

ANHA