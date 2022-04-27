عقب وصوله إلى طهران.. الحلبوسي يلتقي نظيره الإيراني

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بناءً على دعوة من نظيره الإيراني، محمد باقر قاليباف، بحسب شبكة السومرية.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، أن الحلبوسي "وصل إلى طهران برفقة وفد نيابي، تلبيةً لدعوة من نظيره الإيراني قاليباف".

والتقى الحلبوسي نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف في العاصمة الإيرانية طهران.

وأشار المكتب في وقت سابق من اليوم، إلى أن “جدول زيارة الحلبوسي يتضمن أيضاً لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وعددٍ من المسؤولين”.

(ش ع)