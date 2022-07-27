عقب تحرير المحتجزين.. انتهاء الاشتباكات في السويداء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "مجموعات أهلية" من أبناء محافظة السويداء وعلى رأسهم قوات “شيخ الكرامة”، تمكنت من تحرير عدد ممن كان يحتجزهم “راجي الفلحوط” متزعم مجموعة مدعومة من “المخابرات العسكرية” التابعة لقوات حكومة دمشق.

بالتزامن مع ذلك، تشهد عموم محافظة السويداء إطلاق نار مكثف وتجمّعاً لمئات المواطنين عند دوار المشنقة ابتهاجاً بتمكن "المجموعات الأهلية" من القضاء على مجموعة “الفلحوط” بعد سقوطهم بين قتلى ومصابين وفرار آخرين وسط تضارب الأنباء عن مصير متزعم المجموعة إذا ما جرى اعتقاله أو قتله أو فر هارباً خارج المنطقة عقب انتهاء الاشتباكات الدامية التي دارت في محيط منزله وتمكّن "المجموعات الأهلية" من اقتحامه، بحسب المرصد.

وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق من اليوم إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين، فيما كانت قد بلغت حصيلة القتلى والجرحى من الطرفين إلى قرابة 45 شخصاً.

(ش ع)