عقب إعادة تشغيل المخبر الخاص بكورونا.. تسجيل حالتي وفاة و75 إصابة جديدة في شمال وشرق سوريا

وأعلنت الهيئة تسجيل حالتي وفاة لمصابين بالفيروس في شمال وشرق سوريا، وهما لرجل من كوباني وامرأة من الدرباسية.

وأكدت تسجيلها 75 إصابة جديدة، وهي: 38 ذكور و 37 إناث، فيما تماثلت 10 حالات للشفاء.

هذا، وبلغ عدد حالات الإصابات الكلّي، حسب الهيئة، 37035 إصابة، في حين سجلت 1480 حالة وفاة، و2508 حالة شفاء من الفيروس، في شمال وشرق سوريا.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، قد أكد في وقت سابق، لوكالتنا، أن الهيئة وبعد جهود حثيثة، تمكنت من تأمين المواد اللازمة لإعادة تشغيل المخبر الخاص بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وأكد أن مخبر PCR سيستأنف عمله اعتباراً من يوم الخميس المصادف 16 كانون الأول الجاري.

وخرج جهاز (PCR) الوحيد والخاص بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق، عن الخدمة، في الـ10من تشرين الثاني المنصرم، نتيجة نقص المواد المخبرية, بسبب الحصار وإغلاق المعابر الحدودية وبخاصة معبر تل كوجر.

(ف)