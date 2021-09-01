عقب دخول القوات الروسية.. أنباء عن إجراء تسوية لأكثر من 31 مسلحاً

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه من المرتقب أن يتم إجراء تسوية لأكثر من 31 شخصاً من المسلحين المحليين في درعا البلد برعاية وضمانة روسية، وذلك خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى تسليم هؤلاء لسلاحهم الفردي فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أي عملية تهجير جديدة من المنطقة.

ويأتي ذلك بعد دخول الشرطة العسكرية التابعة لقوات حكومة دمشق برفقة القوات الروسية ووجهاء من درعا إلى درعا البلد صباح اليوم الأربعاء، وسط رفع العلم الروسي وإلى جانبه العلم السوري.

وكان المرصد السوري قد أفاد ببدء دخول قوات عسكرية روسية إلى منطقة درعا البلد ضمن مدينة درعا، برفقة أشخاص من اللجنة الأمنية التابعة لقوات حكومة دمشق وممثلين عن وجهاء وأعيان درعا وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الجديد برعاية روسية.

وفي سياق آخر، أفاد المرصد بوقوع عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، حيث عُثر على جثة عنصر يخدم في قوات “الدفاع الجوي” التابعة لحكومة دمشق وعليه آثار طلق ناري بين بلدتي خربة غزالة – والغرايا في ريف درعا الشرقي.

(ش ع)