عقب ضرب النساء وسرقة الزيتون مواجهات بين المرتزقة وأهالي الفريرية

عمدت المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي إلى سرقة موسم محصول الزيتون في القرية التابعة لناحية جندريسه بمقاطعة عفرين المحتلة.

ولدى محاولة النساء منع المرتزقة من سرقة الزيتون، انهالوا عليهن بالضرب، وأطلقوا الرصاص الحي لترهيبهن.

وعقب الحادثة مساء أمس الأحد، اندلعت اشتباكات بين أهالي القرية ومرتزقة الاحتلال التركي، أسفرت عن إصابة شاب من أهالي القرية، وذلك بعد استقدام مرتزقة الحمزة تعزيزات من قوات الاحتلال التركي والمرتزقة لمحاصرة القرية واستهدافها بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وفقًا لما ذكره مصدر من داخل القرية.

وبحسب المصدر، فإن الشاب المصاب يدعى أحمد جمعة دياب، والدته نجود، ويبلغ من العمر (25 عامًا)، أُصيب برصاصة أثناء استهداف القرية بشكل مباشر من قبل المرتزقة.

(ف إ/م)

ANHA