عقب بلدية الشعب ومؤسسة الكهرباء.. الهلال الأحمر يطلق أولى عياداته المتنقلة في حي طي

بعد طرد مرتزقة الدفاع الوطني من حي طي من قبل قوى الأمن الداخلي، بدأت بلدية الشعب ومؤسسة الكهرباء في قامشلو، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الكردي، بتقديم الخدمات لأهالي الحي، من حيث إصلاح وصيانة الشبكة الكهربائية، والبدء بعمليات تنظيف واسعة ضمن شوارع الحي.

فيما باشر الهلال الأحمر الكردي عبر عياداته المتنقلة القيام بأولى جولاته ضمن الحي، وذلك لتقديم الرعاية الصحية للأهالي وإجراء الفحوص اللازمة لهم.

وفي هذا السياق، أشار عضو الهلال الأحمر الكردي، أحمد إبراهيم، إلى أن حي طي كان يواجه قصورًا من الناحية الصحية والطبية، نتيجة سياسة التهميش التي كان المرتزقة يتبعونها تجاهه.

وقال: "سارعنا إلى تنفيذ جولات متنقلة ضمن الحي لتقديم المساعدة الصحية ومعالجة الحالات الطارئة".

هذا، ويقدم فريقان طبيان متنقلان، يتألف كل منهما من طبيب وممرض ومساعد صيدلاني، الرعاية الصحية للأهالي.

وأضاف إبراهيم: "الحالات الطارئة تُنقل إلى المستشفيات"، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر الكردي سيستمر في تقديم المساعدة الطبية للأهالي، من ساعات الصباح الأولى وحتى ما يقارب الـ 5 عصرًا.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد طردت، الإثنين، مرتزقة الدفاع الوطني في حي طي جنوب مدينة قامشلو بعد اشتباكات عنيفة في ساعات ما بعد منتصف الليل.

(ي م/ س ر)

ANHA