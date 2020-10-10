عقب اتفاق وقف إطلاق النار.... أذربيجان تقصف إقليم ناغورني قره باغ

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إن الجيش الأذربيجاني قصف قرية أرتفانيك في مقاطعة سيونيك في جمهورية أرمينيا بطائرة بدون طيار.

وأكدت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان استخدمت طائرة بدون طيارفي قصفها قرية يريتسفانك في أرتساخ، وكذلك مستوطنة أرتسفانيك في منطقة كابان بمقاطعة سيونيك في أرمينيا، مضيفةً: "لا يوجد ضحايا".

هذا وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار اعتبارًا من ظهر السبت في منطقة ناغورني قره باغ التي تشهد معارك، بعد مفاوضات في موسكو بين وزيرَي خارجيّة البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إثر المفاوضات، إن أذربيجان وأرمينيا ستُباشران "بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مفاوضات جوهرية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية" للنزاع في ناغورني قره باغ.

(ش ع)