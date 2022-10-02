عقب استهداف الاحتلال التركي لمحطة كهرباء تل تمر فرق الصيانة تسارع إلى إصلاحها

تعرضت القرى الغربية في ناحية تل تمر يوم أمس لقصف تركي، استهدف قرية أم الكيف ومحيطها، وتسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين وخروج محطة تحويل الكهرباء في الناحية عن الخدمة، نتيجة الأضرار التي لحقت بشبكة خط 66 ك.ف المغذية للمحطة.

وتحاول في هذه الأثناء، فرق الصيانة إصلاح الأعطال في مسعى منها لتزويد الناحية بالتيار الكهربائي الذي قطع عن الناحية بفعل القصف التركي الذي تسبب بخروج محطة كهرباء تل تمر عن الخدمة.

بحسب ما كشفه الإداري في مركز كهرباء ناحية تل تمر فهد سمعيلة لوكالتنا، فإنه من المرجح أن يتم تزويد الناحية وأريافها بالتيار الكهربائي اليوم، في حال لم تتعرض فرق الصيانة للاستهداف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(أم)

ANHA