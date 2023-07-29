عقب اشتباكات دامية... حملة اعتقالات في صفوف مرتزقة تركيا بكري سبي المحتلة

افاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام مرتزقة ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي بمداهمة احد مقرات مرتزقة الجبهة الشامية، واعتقلت ٥ عناصر منهم.

وبحسب المصدر فأن حملة الاعتقالات جاءت بعد الاشتباكات التي دارت يوم أمس بين مرتزقة الجبهة الشامية التي تسيطر على البوابة الحدودية من جهة والفيلق الثالث وفيلق المجد من جهةً اخرى.

هذا وراح ضحية الاشتباكات التي دارت يوم أمس ٧ مرتزقة بين قتيلً وجريح من الجبهة الشامية، وذلك لفرض السيطرة على البوابة التي تدر عليهم مبالغ طائلة نتيجة فرض الاتاوات على البضائع الداخلة والخارجة عبرها.

(كروب/ك)

ANHA