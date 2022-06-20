وحضر فعاليات الخيمة وجهاء وشيوخ عشائر ومجلس منبج العسكري وأعضاء وعضوات المؤسسات واللجان التابعة لإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، وذلك في ساحة مدرسة الغسانية شرقي المدينة.

وعُلقت في الخيمة يافطات كتب عليه "سوريا للسوريين ولن يدنسها العثمانيون الجدد.. يسقط الميثاق الملي"، " عشائر مدينة منبج وريفها يتكاتفون مع مجلسهم العسكري ضد الاحتلال التركي".

وبدأت الفعاليات بإلقاء الشيخ إبراهيم الشلاش كلمة باسم عشائر بني سعيد قال فيها: "نقف اليوم وفقة العز والكرامة ونشارك إخواتنا في العشائر الأخرى، ونقف مع بعضنا البعض صفاً واحداً مع مجلسنا العسكري ومع قوات سوريا الديمقراطية، التي حررتنا من مرتزقة داعش، نقف معها اليوم في خندق واحد ضد التهديدات التركية على المنطقة".

وأدان الشلاش التدخل التركي في الأراضي السورية بكافة أشكاله.

من جانبه، قال الناطق باسم شيوخ وأعيان منبج الشيخ محمد صادق العصيدي: "نقف مع المجلس العسكري ضد الهجمات والتهديدات التركية على مناطقنا، في هذه الفزعة العشائرية في منبج ما هي إلا دليل على وحدة العشائر وتكاتفها مع القوات العسكرية".

وأشار العصيدي "اليوم أردوغان له مطامع استعمارية في سوريا وخاصة في شمال وشرق سوريا"، مضيفاً إنهم ضد "الميثاق الملي" الذي يطمح أردوغان إلى تنفيذه في المنطقة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة " فزعة عشائر منبج" إلى يوم غد الثلاثاء.

وكان شيوخ ووجهاء عشائر الرقة والطبقة ومنبج وكوباني قد نصبوا خيمة اعتصام في الـ 14 من الشهر الجاري تحت شعار "فزعة عشائر" في ساحة المركز الثقافي سابقاً وسط مدينة الرقة تنديداً بالتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا، والتي استمرت ثلاثة أيام.

(س ع/د)

ANHA