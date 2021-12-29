عقب المجزرة...كنيسة الأخوة تلغي الاحتفالات بعيد رأس السنة في كوباني

أصدرت كنيسة الأخوّة في مدينة كوباني بياناً كتابياً، توجهت فيه إلى أهالي مقاطعة كوباني وعوائل الشهداء مساء اليوم الأربعاء، أعلنت فيه إيقاف جميع مظاهر الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية في مدينة كوباني حداداً على استشهاد مدنيين في قصف الاحتلال التركي.

وزارَ وفدٌ من الكنيسة صباح اليوم؛ المقر العام لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات، وقدم واجب العزاء.

وأصدرت كنيسة الأخوة بياناً كتابياً لوسائل الإعلام، أدانت فيه" ضرب تركيا لأمن واستقرار المنطقة" واعتبرت أن الهجوم استهدف "بهجة وسعادة شعبٍ بأكمله، إننا نعلن الحداد وفاءً لشهداء وعوائل الشهداء".

هذا وأزالت الكنيسة شجرة الميلاد التي زينت ووضعت في ساحة الكنيسة وألغت جميع مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية.

وأسفرَ الهجوم بطائرةٍ مسيرة للاحتلال التركي في 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، استهدف منزلاً شرقي مدينة كوباني؛ عن استشهاد 5 مدنييّن من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وجرح 4 آخرين.

وشارك الآلاف الاثنين المنصرم؛ من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، في تشييع 3 شهداء من "حركة الشبيبة الثورية السورية" ممن استشهدوا في المجزرة في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني إلى مثواهم الأخير، فيما وري جثمانا شهيدين آخرين في بلدة عين عيسى.

(ز س)

ANHA