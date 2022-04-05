عقب ألمانيا.. فرنسا وإيطاليا والدنمارك يطردون العشرات من الدبلوماسيين الروس

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصادر مقربة من وزارة الخارجية أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسياً روسياً.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس الذين تتعارض أفعالهم مع المصالح الأمنية للبلاد.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم، أنها قررت طرد 30 دبلوماسياً روسياً.

بدوره أعلن وزير الخارجية الدنماركي، يبي كوفود، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السياسة الخارجية، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسياً روسياً.

كما نوه وزير الخارجية أن "الدبلوماسيين منخرطون في أنشطة استخباراتية ويجب أن يغادروا البلاد في غضون الـ 14 يوماً".

وقال إن "هذه خطوة تاريخية نتخذها هنا من الجانب الدنماركي، ونقوم بذلك أيضاً مع العديد من الدول الأوروبية لأننا نريد حماية أمننا".

من جانبها توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد إيطاليا دبلوماسييها من روما.

وكانت قد قررت الحكومة الألمانية، أمس، طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس، كما أعلنت سيطرتها على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية، حمايةً لقطاع الطاقة من أي قرار يصدر عن الكرملين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن بلادها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس، في حين أفادت معلومات، تلقتها وكالة فرانس برس أن عددهم يصل إلى أربعين.

وشددت أنالينا بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديداً للذين يبحثون عن حماية عندنا".

وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء التحرك العسكري الروسي في 24 شباط / فبراير.

(ل د)