وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد القصف البري من قبل القوات الحكومية على الريف الجنوبي لإدلب، حيث استهدفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والرويحة وبينين.

وبحسب المرصد السوري تشهد محاور التماس في جبل الزاوية، قصف واستهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين القوات الحكومية من جهة، والمرتزقة اللذين تدعمهم تركيا من جهة أخرى، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وفي هذا سياق متصل دخلت عدة أرتال تابعة للاحتلال التركي إلى منطقة "خفض التصعيد "، حيث بلغ تعداد الأرتال التي دخلت المنطقة خلال 24 ساعة أكثر من 7 أرتال، ضمت ما لا يقل عن 450 آلية عسكرية بينها عدد كبير من المدرعات والمجنزرات بالإضافة لآليات تحمل معدات لوجستية وعسكرية، انتشرت ضمن مواقع الاحتلال في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 5825 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن المضادات الأرضية التابعة للمرتزقة، استهدفت 3 طائرات استطلاع روسية قرب الحدود مع لواء إسكندرون، ما أدى إلى إسقاطها، حيث سقطت الأولى في أجواء جبل الدويلة في محيط مدينة كفرتخاريم والثانية بالقرب من الأجواء الغربية لبلدة سرمدا، والثالثة في أجواء بلدة بداما في ريف إدلب.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات الاحتلال التركي شغلت منظومة دفاع جوي في المنطقة الحدودية، دون ورود معلومات إضافية.

ويأتي ذلك بعد أن كثفت روسيا من غاراتها على الحدود التركية في ريف إدلب.

(ش ع)