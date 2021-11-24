ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين من المسلحين الرافضين لـ "التسويات" بعد محاصرتهم من قِبل قوات حكومة دمشق، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، في مزارع بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي.

ووفقًا للمرصد، فإن قوات حكومة دمشق عمدت إلى سحب جثث القتلى بالتزامن مع استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

هذا وفرضت قوات حكومة دمشق، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، الأربعاء، حصارًا على مزارع بلدة ناحتة الشرقية، في الريف الشرقي لدرعا، والتي يتوارى فيها مسلحون محليون رافضون لـ "التسويات" التي جرت أخيرًا بضمانات روسية.

وكان قد أشار المرصد في وقت سابق من اليوم إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين.

(ش ع)