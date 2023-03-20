"Apo Newroz e".. ألبوم جديد مهداة للقائد عبد الله أوجلان

ويتضمن الألبوم على عددٍ من الأغاني وهي:

Çiyayê Cûdî, Çiya li deştê kir, Kewê gozel, Desmala govendê, Mizgîna azadiyê, Destanê Êzidxanê, Avaşîn, Lehengên Botanê, Mamiz û Ho reşo, dara li home, Apo Newroz e.

ووفقا للألبوم؛ فأن كل أغنية منها، يعود تأليفها لفنان، وتعود كلمات أغنية "Apo Newroz e" للفنان عدنان إبراهيم، وألحانها لشفان جزيري وباران دلبهار.

وسجلت الاغاني في استوديو أوركيش بناحية عامودا في مقاطعة قامشلو شمال وشرق سوريا.

وأبدى مثقفون وفنانون وكتاب من روج آفا، وشرق وجنوب كردستان وأوروبا، آراءً إيجابية، حيال الألبوم "Apo Newroz e".

(ي م)