أنور مسلم: مصممون على تحقيق الوحدة الوطنية

وقال مسلم في الاجتماع السنوي لحزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات: "نحن منفتحون على الحوار مع كافة الأطراف السياسية"، وأضاف: "المحادثات مع المجلس الوطني الكردي، لا تزال مستمرة ولم تتوقف، لكن هناك الكثير من العراقيل".

وعقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في إقليم الفرات، اجتماعه السنوي في مركز باقي خدو للثقافة والفن، بمدينة كوباني، بحضور العشرات من أعضاء وإداريّ الحزب.

وشدد مسلم في حديث له خلال الاجتماع، على أنهم "مصممون على تحقيق وحدة وطنية كردية رغم كل شيء"، وأوضح: "هناك توقف مؤقت في الجلسات مع المجلس الوطني الكردي في الوقت الراهن، بسبب بعض التصريحات التي صدرت من الطرف الآخر"، وأضاف: "نحن استراتيجيون في خطواتنا، ولن نقطع حبال الوصل بيننا، وسنعمل على تحقيق الوحدة الوطنية الكردية".

وفيما يخص العلاقات مع الحكومة السورية، بيّن مسلم: أن "الحكومة السورية والدول الداعمة لها، لا تكترث للشعوب"، وأكد أن المحافل الدولية واجتماعات جنيف "يجب أن يشارك فيها ممثلو كافة أطياف ومكونات الشعب السوري".

واستذكر أنور مسلم في ختام حديثه المناضل خبات ديريك، كما وهنأ الذكرى السنوية لتأسيس مؤتمر ستار وحيّا جهود المرأة المناضلة.

وبعد حديث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، أنور مسلم، قرأ عضو الهيئة التنفيذية للحزب، أحمد شيخو، التقرير السنوي لأنشطة وأعمال الحزب في إقليم الفرات.

وفيه تم تقييم الوضع السياسي والتركيز على "الدور التركي في تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط"، كما نوه التقرير إلى "تجاوز تركيا للكثير من المواثيق والاتفاقات للقيام بعمليات غير قانونية ولاأخلاقية في البلدان المجاورة لها، على حساب شعوب المنطقة الذين أصبحوا ضحية للأطماع التوسعية التركية".

إلى ذلك، دارت النقاشات بين الحضور، حيث أعرب فيها البعض عن الحاجة إلى معالجة بعض القضايا التي تتجذر المجتمع، عبر توجيهه إلى فهم وإدراك الحرب الخاصة التي تستهدف مجتمعات شمال وشرق سوريا عمومًا، ومجتمع كوباني خصوصًا.

واختتم الاجتماع، بتأكيد الحضور ضرورة المضي قدمًا بالمجتمع إلى مستوى أكثر وعيًا، عبر تكثيف الدورات التدريبية، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف النشاط الحزبي وتصعيد النضال لصد المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة، والسعي إلى إنجاح مبادرة الوحدة الوطنية الكردية.

( س ع/ س ر)

ANHA