أنور مسلم خلال مراسم العزاء في الشهباء: نستمر في نضالنا حتى نحقق النصر

وأقيمت خيمة عزاء، اليوم، لثلاثة شهداء هم: القيادية سوسن بيرهات، الاسم الحقيقي سوسن محمد، المناضلة روجدا جودي الاسم الحقيقي سهام شيخ قنبر، عضو قوات الأمن الداخلي مصطفى أحمد، من قبل مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين، وذلك في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء.

وحضر المراسم المئات من أهالي المقاطعة ومهجرو عفرين، رافعين صور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم قرأ عضو لجنة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين، آفدار علو، برقية عزاء باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، وجاء فيها ما يلي:

"تؤكد قوات سوريا الديمقراطية بكل فخر واعتزاز على استمرارها في السير على درب المناضلين الذين جعلوا من أرواحهم جسوراً للعبور إلى حياةٍ حرة، ونعاهد المناضلين بأننا سنحقق أهدافهم في الوصول إلى مجتمع حر أخلاقي".

"المناضلة سوسن منذ صغرها كانت تحب حركة حرية كردستان، وقد ترعرعت في عائلة وطنية، وبدأت بعملها الوطني منذ عام 1996م، وتلقت تدريبات عسكرية وسياسية عديدة، كما تعمقت في مسألة حرية المرأة، وكانت ريادية في تلك القضية، ولذلك كانت بإصرارها تشارك في الكثير من العمليات والنشاطات التي كانت تُقام، وقد قامت بواجبها الوطني كقيادية حتى اللحظة الأخيرة من نضالها".

وبعدها، تم الاستماع إلى صوت المناضلة روجدا جودي التي كانت تتحدث قبل شهادتها عن البيئة التي كبرت فيها، والتي جعلتها تنضم لحركة حرية كردستان، كما تطرقت في حديثها إلى إدراكها لحقيقة الحرية والعيش بكرامة.

بعد ذلك، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين، ثريا حبش، كلمة حثت فيها الأهالي والمهجرين على النضال ضد سياسات العدو "يجب ألا ينّجر الأهالي وراء سياسات العدو التي تسعى للنيل من إرادة الشعوب".

ومن جهته، أكد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، أنور مسلم، أن تاريخ مقاومة الشعب الكردي ضد الغزاة له أثر كبير على هذه المرحلة، وقال: "منذ فجر التاريخ ونحن الكرد نقاوم الغزاة والمعتدين ولم نستسلم يوماً أمام وحشيتهم، واليوم نسير على خطا أجدادنا في مقاومة الأعداء وسنستمر في نضالنا حتى نحقق أهدافنا في النصر".

وقرأ عضو لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين، محمد محمد، وثيقة الشهداء ليتم تسليمها إلى ذويهم.

وبدورها شكرت شقيقة المناضلة سوسن، إلهام محمد، جميع الأهالي والمهجرين على حضورهم.

لتنتهي المراسم بالشعارات التي تحيي الشهداء.

(كروب/ س ر)

ANHA