أنور المشرف: تركيّا تعزّز إجراءات الاحتلال في سوريّا والنّظام السّوريّ راضٍ

وجاء حديث مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنور المشرف خلال لقاء خاصّ بوكالة أنباء هاوار للحديث عن هدف تركيا من السياسة التي تتّبعها في الأراضي المحتلة لاسيّما التهجير وعملية ضخّ عملتها في المناطق التي تحتلّها مستغلة انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وصمت النظام السوري عن ممارسات تركيا ومرتزقتها في المناطق المحتلّة.

ووصف مستشار الإدارة الذاتية عملية ضخّ الليرة التركية للتعامل بها في المناطق المحتلة بترسيخ سياسة التتريك التي تنتهجها تركيا في المناطق التي تحتلّها.

وتابع: "عملية التهجير وتسمية بعض المناطق والشوارع بأسماء تركية وحرق المحاصيل الزراعية وهدم منازل المدنيين لتهجيرهم، وكذلك التعامل بالليرة التركية مؤخّراً ما هي إلّا إجراءات لسلخ جزء من الأراضي السورية لضمها الى تركيا".

ورأى أنور المشرف أنّه من الواجب على المجتمع الدولي اتخاذ أجراء عاجل وإيقاف جرائم تركيا بحقّ الأهالي في المناطق التي تحتلّها.

كما وأستنكر مستشار الإدارة الذاتية صمت النظام السوري عن هذه الجرائم: "نستغرب صمت النظام السوري عن الجرائم التي ترتكبها تركيا في المناطق التي تحتلّها، ولم يصدر عنه أي بيان استنكار أو إدانه وربّما ينمّ عن رضى النظام عمّا تقوم به تركيا ومرتزقتها".

وأعتبر المشرف صمت النظام بـ غير الآبه بالأراضي السورية وهمّه الوحيد حماية السلطة دون الالتفات لمطالب الشعب.

وأكّد المشرف أنّ الحل الوحيد للتسوية الشاملة في سوريا وإخراج الشعب من المأساة التي يعيشها وطرد المحتل من الأراضي السورية يكمن في التسوية السياسية وفق القرار 2254ووفق الحوار السوري - السوري الذي تدعوا إلية الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية.

(سـ)

ANHA