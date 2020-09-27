انتشار قوة أممية في بيروت!

ويأتي الانتشار الذي جرى في وقت مبكر من صباح اليوم في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي للبعثة باتخاذ "إجراءات مؤقتة وخاصة" لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات، وانتشر جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل في العاصمة اللبنانية ومعهم آليات ثقيلة ومعدات أخرى.

وسيتم تنفيذ مساعدة اليونيفيل على ثلاث مراحل خلال نحو ثلاثة أسابيع، ستكون عملياتية في المرفأ وكذلك في وسط المدينة بفريق عمل يرتكز على المهندسين، كما ستكون مجالات الدعم الرئيسية على الشكل الآتي: إزالة الأنقاض وأعمال البناء من أجل تسهيل الاستئناف السريع للعمليات في مرفأ بيروت.

وبعد انتشار قوة اليونيفيل اليوم في بيروت، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديل كول: "إنها لحظة خاصة لنا جميعاً في اليونيفيل لكوننا نقدم بعض الدعم الملموس للسكان المحتاجين، من المهم لبعثة مثل اليونيفيل تضم أكثر من عشرة آلاف جندي أن تساعد البلد الذي يستضيفنا منذ أكثر من 42 عاماً، ويتماشى هذا الدعم أيضاً مع النداء الأخير لمجلس الأمن الدولي لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية".

(ز غ)