بحسب المصدر فإن القرى التي انتشر فيها مرتزقة "هيئة تحرير الشام" هي: "شيخ عقيل ـ فافرتين ـ كباشين"، وأنشئوا نقاط لهم في قرية بانصورة الواقعة بين بلدة كفر انطوان ومنطقة دارة عزة، ونقطة في قرية قبتان الجبل في ريف حلب الغربي.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن لمرتزقة "تحرير الشام"، حاجز غرب قرية برج سليمان، ونقطة غرب قرية بازيرة، على طريق قرية باصوفان، مؤكداً أن تحركات مرتزقة "تحرير الشام" في المنطقة تتم باسم مرتزقة "فيلق الشام".

الجدير بالذكر أن المنطقة المحتلة التي انتشر فيها مرتزقة "هيئة تحرير الشام"، تقع في نطاق سيطرة مرتزقة "فرقة الحمزة" و "فيلق الشام" والتي أغلب عناصرها تركمانيين بالأصل، ويعملون بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية، وأكثر المجموعات المقربة من جيش الاحتلال التركي.

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت عبر بيان، أن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) يسيطرون على مناطق في جنوب وغرب عفرين المحتلة بعد الاتفاق مع مرتزقة "الجيش الوطني" برعاية دولة الاحتلال التركي.

(ج س/ س ر)

ANHA