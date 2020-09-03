انتشار مشاهد وحشيّة لتعذيب أطفال يُقال أنّها في عفرين المحتلّة

بعد اختطاف النساء والمسنّين والشباب والمطالبة بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم، أقدم مرتزقة تركيا بالتعاون مع نساء تابعات للمرتزقة هذه المرّة على اختطاف الأطفال من عفرين المحتلّة، والإقدام على تعذيب الأطفال بشكل وحشيّ وتصوير ذلك وإرسالها لذوي الأطفال لإجبارهم على دفع فديات بمبالغ مالية كبيرة لقاء إعادة الأطفال، وذلك بحسب ما تناقله نشطاء بكثرة اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت مشاهد تظهر فيها امرأة تقدم على ضرب وتعذيب طفلتين لا يتجاوز أعمارهن الثلاث سنوات ومحاولات خنقهن وسط صراخ وبكاء شديد من قبل الأطفال.

يذكر أنه شهدت مدينة عفرين مؤخّراً ظاهرة قتل الأطفال عبر رميهم من أبنية شاهقة، وبحسب أقوال أحد الأطفال الذي ألقي من شاهق، ولم يمت أكّد أنّ من فعل ذلك هي امرأة مجهولة.

(ل)

ANHA

https://twitter.com/hishamarafatt/status/1301591812163997696?s=12