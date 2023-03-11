انتشار مرض التسمم الدموي بين المواشي والثروة الحيوانية تقدم اللقاح مجاناً

يعد مرض التسمم الدموي أو المعوي من الأمراض البكتيرية ويحدث نتيجة بكتيريا "الانتروتوكسيميا" من أكثر الأمراض خطورة على المواشي؛ نتيجة أعراضه الحادة والتي تؤدي إلى نفوق سريع للحيوان المصاب.

حيث تقوم البكتيريا بإفراز السموم في الأمعاء ومنها إلى الدم وتحدث الإصابة بشكل مفاجئ دون ظهور أعراض سريرية استباقية وواضحة.

يصيب المرض الأغنام والأبقار والخيول وأنواع أخرى من الثديّات وتؤدي الإصابة بالمرض إلى حدوث خسائر اقتصادية كبيرة للمربين.

أعراض الإصابة بالتسمم الدموي

تظهر بعض الأعراض على المواشي يستطيع من خلالها مربو المواشي اكتشاف انتشار المرض بين مواشيه مثل ارتفاع درجة الحرارة، فقدان الشهية، حدوث إسهال دموي خفيف، انتفاخ في الكرش وحدوث النزف والنخر.

بيّن الطبيب البيطري هفال يوسف، أن المواشي تحتاج إلى برنامج تطعيم وخصوصاً في فترة تبديل العلف من العليقة الغذائية من الأعلاف المالئة والمركزة إلى المراعي، وأن الوقاية لمرة واحدة (اللقاح) تمتد لمدة 6 أشهر.

ونوه إلى أن مرض التسمم المعوي أو ما يسمى بالعامية "الدمية أو الرمرامة" يصيب الحملان الرضيعة بعمر اليوم حتى 15 يوماً كما يصيب الأغنام التي تجاوز عمرها السنة.

وحسب يوسف فإن المرض خطير ولا يفيد معه العلاج، وأكد أنه على المربين اتباع العلاج الوقائي لمنع إصابة المواشي، كما ونصح بعدم تطعيم الحملان التي لم تتجاوز 15 يوماً وأن أفضل طرق الوقاية هي فترة الحمل لدى المواشي.

وأشار يوسف إلى أن سنوات الجفاف التي تعرضت لها شمال وشرق سوريا كان لها أثر كبير على انتشار المرض بين المواشي.

لتفادي المرض حملة لقاحات والدواء بالمجان

بدورها، سارعت مديرية الثروة الحيوانية التابعة لهيئة الزراعة والري إلى توزيع لقاح "الدمية" الأنتروتوكسيميا، على لجانها في النواحي والمدن؛ لتقديمه بالمجان لمربي المواشي.

ويمكن للمربين مراجعة اللجان والحصول على اللقاح حسب الكمية التي يحتاجونها.

وتحاول مديرية الثروة الحيوانية من خلال هذه الإجراءات؛ دعم الثروة الحيوانية والنهوض بها وتقديم العديد من الخدمات لمربي المواشي من تقديم للعلف وحماية الثروة الحيوانية.

(سـ)

ANHA