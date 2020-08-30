انتشار مكثف للاحتلال التركي على طريق M4 والقوات الحكومية تجدد قصفها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إن القوات الحكومية قصفت بالصواريخ ريف إدلب، مستهدفةً مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ضمن جبل الزاوية، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر من القوات الحكومية وإصابة 3 آخرين بجراح، إثر استهداف مواقعهم بالرشاشات الثقيلة، من قبل مرتزقة تركيا على محور قرية الدانة جنوب شرق إدلب.

في حين أفاد المرصد السوري بانتشار مكثف للقوات التركية على مداخل مدينة أريحا وعلى طول طريق اللاذقية – حلب الدولي، المار من ريف إدلب الجنوبي، وسط ترقب لدورية روسية – تركية مشتركة قد تنطلق اليوم أو غدًا.

وأشار المرصد يوم أمس، إلى استنفار متواصل من قبل القوات التركية على طول طريق اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقًا من نقطة استبرق وصولًا إلى بلدة نحليا في ريف إدلب الغربي، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها النقطة التركية في قرية سلة الزهور جنوبي جسر الشغور، من تفجير وهجوم مسلح.

(ش ع)