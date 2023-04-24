انتشال عشرات الجثث لمهاجرين قبالة السواحل الليبية والتونسية

غرق قارب يقل عشرات المهاجرين في البحر المتوسط قبالة ساحل مدينة صبراتة الليبية، وخلال 5 أيام أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال جثة 34 مهاجراً

مصدر أمني أفاد لوسائل إعلامية أن عملية انتشال الجثث مستمرة بعد غرق القارب المطاطي الذي كان يقل عشرات المهاجرين، مشيراً إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، وأنه لا فرصة أمام من كانوا على متنه للنجاة لأن القارب المنكوب في عرض البحر لم يتلق بلاغاً بتنفيذ عمليات إغاثة بشأنه ساعة غرقه.

وفي سياق ذي صلة أعلنت السلطات التونسية انتشال 31 جثة لمهاجرين أفارقة غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

خفر السواحل التونسي أوضح أنه جرى انتشال الجثث قبالة سواحل صفاقس وقرقنة والمهدية وقابس وأن من بينها جثث امرأتين وطفلين.

هذه الحادثة تأتي في وقت ازداد فيه عدد قوارب المهاجرين التي تنطلق باتجاه السواحل الإيطالية في الفترة الماضية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت سابقاً مقتل وفقدان أكثر من 26ألف شخص أثناء عبورهم البحر المتوسط منذ عام 2014، داعية لضرورة تضافر الجهود لضمان إنقاذ المهاجرين ومعالجة طلباتهم في أماكن آمنة.

(سـ)