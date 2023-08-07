انتشال 8 جثث قبالة السواحل التونسية

أعلنت السلطات التونسية، الأحد، عن انتشال 8 جثث جديدة لمهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال اليومين الماضيين، على السواحل الشمالية للبلاد.

وأفاد وكيل الجمهورية والمسؤول القضائي، فوزي المصمودي، بوجود 48 جثة لمهاجرين في غرفة الأموات بقسم الطب الشرعي في المستشفى الجامعي، الحبيب بورقيبة بصفاقس، مشيراً إلى أنه "يُنتظر استكمال الإجراءات بشأنها، لدفنها في عدد من مقابر صفاقس"، حسبما نقلته إذاعة "موزاييك".

وكشف المسؤول التونسي أن سواحل مدينة صفاقس التي تعد بوابة رئيسة للهجرة نحو أوروبا، تشهد بشكل شبه يومي "وجود العديد من الجثث التي يلفظها البحر؛ جراء غرق عدد من مراكب الهجرة غير النظامية".

وسبق أن أشارت الداخلية التونسية إلى أن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها، منذ بداية العام الجاري.

وقالت الداخلية التونسية إن من بين 901 جثة عُثر عليها، هناك 36 تونسياً و267 مهاجراً أجنبياً، في حين أن هوية الباقين غير معروفة.

وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية.

وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75 ألفاً و65 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 يوليو، مقارنة مع 31 ألفاً و920 مهاجراً في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وثّقت منظمات دولية غير حكومية نقل القوات التونسية مئات المهاجرين، ما لا يقل عن 1200، حسب هيومن رايتس ووتش، إلى مناطق نائية على الحدود مع ليبيا والجزائر.

(س ع)