انتشال 25 جثة بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل التونسية

غرق يوم أمس الأربعاء، قارب خشبي يقل نحو 110 مهاجرين قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية، وانتشل في اليوم الأول من غرقه، جثة 10 مهاجرين، وتم إنقاذ 76 آخرين من قبل خفر السواحل التونسي.

واليوم أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي العميد حسان الدين الجبابلي، لوكالة رويترز أن خفر السواحل التونسي انتشل خمس عشرة جثةً أخرى لمهاجرين، ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء غرق مركبٍ قبالة تونس إلى 25 شخصاً.

وقال: "إن خفر السواحل انتشل جثث أربعة عشر مهاجراً، بينهم ستُّ نساءٍ من دولٍ إفريقية، بالإضافة إلى جثة تونسي كان ربّان المركب"، في حين لا يزال الباقي في عداد المفقودين".

وخلال شهر آذار، غرقت نحو 5 قوارب لمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا.

(سـ)