انتشال 22 جثة بينهم أطفال بعد غرق قارب مهاجرين قرب السواحل اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الخميس، غرق خمسة أطفال على الأقل من بين 22 شخصاً تأكدت وفاتهم، إثر غرق مركب شراعي كان يقل مهاجرين، بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ عن 34 شخصاً لا يزالون مفقودين، حسب ما نقلت شبكة الحرة.

وأفاد خفر السواحل، أمس الأربعاء، إنه تم انتشال 21 جثة لأشخاص كانوا على متن مركبين للمهاجرين غرقاً في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وعثر على 20 من هذه الجثث، الأربعاء، قرب جزيرة "إيفيا"، حيث يعتقد أن مركباً شراعياً كان على متنه 70 شخصاً غرق في بحر هائج، وفق متحدثة باسم جهاز خفر السواحل اليوناني.

كذلك عُثر، الثلاثاء، على جثة قبالة سواحل جزيرة "ساموس" يعتقد أنها لشخص قضى في حادث غرق قارب صغير أبحر من السواحل التركية وكان يقل 12 شخصاً.

ولايزال أكثر من 30 شخصاً في عداد المفقودين في غرق المركب قبالة إيفيا، وسبعة آخرين في حادثة الغرق قبالة ساموس بحسب ما نقلت الشبكة.

وأكد خفر السواحل اليوناني أنه تم إنقاذ نحو 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بأقل من 600 العام الماضي.

ويقول مسؤولو الهجرة اليونانيون، إن المهربين باتوا يسلكون الآن في معظم الأحيان طريقاً أطول مسافة وأكثر خطراً لتفادي دوريات الاتحاد الأوروبي في بحر إيجة، سعياً للوصول إلى إيطاليا.

وتستغل تركيا ملف اللاجئين كورقة ضغط على الدول الأوروبية خدمة لمصالحها، حيث دعا وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي، في وقت سابق تركيا عبر "تويتر"، إلى اتخاذ "إجراءات فورية لوقف جميع عمليات المغادرة غير النظامية بسبب الظروف الجوية القاسية". وكتب، "لقد ضاعت الكثير من الأرواح بالفعل اليوم في بحر إيجة، الناس يغرقون في قوارب غير صالحة للإبحار، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك".

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 300 بين قتلى ومفقودين من المهاجرين في شرق المتوسط هذا العام، بينهم 22 طفلاً، وفي 2021 بلغ ذلك الرقم 111.

(د ع)