انتشال 1290 جثة لمهاجرين في السواحل التونسية منذ بداية العام

أعلنت الداخلية التونسية انتشال 1290 جثة لمهاجرين منذ بداية العام وإلى حدود يوم 18 أيلول الجاري، كاشفة أن معظمهم من جنسيات أجنبية.

وأوضح وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، الجمعة، أن غالبية ضحايا محاولات الهجرة من جنسيات أجنبية، قضوا بعد غرق 488 قارباً في سواحل البلاد التي ينطلقون منها للوصول إلى إيطاليا.

وكشف الفقي أن الأمن التونسي أحبط 5609 محاولة لاجتياز الحدود باتجاه السواحل الأوروبية وأنقذ 19033 شخصاً.

وأشار المسؤول التونسي إلى أن "عدد الذين حاولوا عبور البحر المتوسط هو 72 ألف و516 شخصاً، ولا تتعدّى نسبة التونسيين منهم 20 بالمائة".

في سياق متصل، أعلن الوزير التونسي عن "إيقاف 909 وسيطاً ومنظماً لعمليات هجرة غير نظامية"، بالإضافة إلى حجز 824 زورقاً معدّاً للاستغلال في هذه العمليات.

وفي سياق متصل، قالت مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، روفين مينيكديويلا، إنه "حتى 24 أيلول، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود عام 2023. ويمثّل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ 1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022".

(م ش)