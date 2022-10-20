انتقاماً لشهداء الكريلا.. تنفيذ عمليات ضد المحتلين في قلب اسطنبول

وأصدرت مبادرة نساء أشعة الشمس بياناً بهذا الخصوص؛ كشفت فيه أنّهم قاموا مقابل الهجمات الكيماويّة التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على كريلا حركة التحرر الكردستانيّة بتنفيذ عملياتٍ ضدّ الشرطة التركية وعملائها. جاء في نصّه:

"في الـ 18 من تشرين الأول الجاري وفي الساعة 02:00 نفّذت وحداتنا في إسطنبول- جوكتورك عمليةً استهدفت فيه شرطة الدولة التركية الفاشية الذين كانوا في دوريّة بالمتفجّرات والأسلحة الفرديّة. وهذا ما ألحق ضرراً كبيراً بسيارة الشرطة وأسفر عن مقتل شرطيّ تركي ممن كانوا بداخلها وإصابة اثنين آخرَين. وقد أُكّدت هذه المعلومات من قبل مصادر محليّة.

كما قامت وحداتنا في اليوم ذاته بإحراق 4 سياراتٍ فارهة لحزب العدالة والتنميّة في ساكاريا- سابانجا.

وفي الـ 19 من تشرين الأول الجاري هاجمت وحداتنا من محورين مخفراً للشرطة في إسطنبول- جاتالجا. إذ تمّت أولاً مهاجمة الشرطة في ساحة المخفر بالمتفجّرات ثمّ تمّ إطلاق النار عليهم بالأسلحة الفرديّة من محورين. وهذا ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرَين بجروحٍ بليغة. في حين غادرت وحداتنا بعد تنفيذ العملية المنطقة بسلام".

هذا وجاء في البيان أنّ هذه العمليات قد نُفّذت لاستذكار المقاتلين والمقاتلات الـ 17 من كريلا الحرية؛ الذين استشهدوا في الهجمات الكيماويّة التركية والانتقام لهم. وأشار أيضاً إلى أنّه سيتم محاسبة الحكومة التركيّة الفاشية وحلفاءها على التسبّب باستشهاد هؤلاء الشهداء".

(ل م)