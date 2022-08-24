انتقاماً للشهيدة بيريفان زيلان.. وحدات المرأة الحرة تقضي على 17 من جنود الاحتلال التركي وتصيب آخر

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فإن "الفرق المتحركة لوحدات المرأة - ستار نفذت عملية عسكرية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة "شكفتا بريندارا" في مناطق الدفاع المشروع؛ انتقاماً للشهيدة بيريفان زيلان، أسفرت عن مقتل 17 محتلاً وإصابة آخر.

وأكد المركز الإعلامي أنه نتيجة لعمليات الكريلا، فقد تم تدمير آلية عسكرية.

وأشار إلى "أن دولة الاحتلال التركي قصفت ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 12 مرة، وبالطائرات الحربية 4 مرات، وبالمروحيات الهجومية 7 مرة، وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة".

(ل م)