انتقادات من الأهالي ووعود من الإدارة الذاتية خلال الاجتماع الجماهيري الرابع في الحسكة

استكمالاً لسلسلة الاجتماعات الجماهيرية التي تعقدها الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، في بلداتها ومدنها، عقد اليوم الاجتماع الرابع في مقاطعة الحسكة، لأهالي المنطقة الجنوبية للحسكة"، في صالة بلدية الشعب بناحية الشدادي، من قبل المجلس التنفيذي في الإقليم.

وحضر الاجتماع العشرات من أهالي بلدات وقرى المنطقة الجنوبية، بالإضافة للرئاسات المشتركة للكومينات والمجالس المحلية، وترأسه الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان، والرئيس المشترك لمديرية الزراعة في مقاطعة الحسكة أحمد يونس، الرئيسة المشتركة للجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة ماجدة أمين، الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل هندرين سينو.

وبدأ الاجتماع بقراءة الرئيسة المشتركة للجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة ماجدة أمين التقرير السنوي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، والموازنة العامة للعام الفائت، وموازنة العام الحالي وما قدمته الإدارة من خدمات وافتتاح مشاريع ومعامل في المنطقة.

وتخلل الاجتماع الجماهيري كما سابقه، تعليق الحضور على التقرير السنوي، وانتقاد التقصير في الخدمات المقدمة للمنطقة الجنوبية، في ما يخص مجالات "البلديات، التعليم، الصحة".

وطالب الأهالي الإدارة الذاتية، بالإسراع في تشكيل لجان لمكافحة الفساد وإجراء انتخابات، معتبرين أن التغيير أحد حلول الأزمات، وأبرزها للتطور.

وبالصدد نفسه أشار المواطن عبد القادر شعبان إلى أن مثل هذه الاجتماعات تتيح للأهالي طرح آرائهم وانتقادهم الصريح، والوقوف مع الإدارة الذاتية يداً بيد لإيجاد حلول رئيسة تبني مجتمعاً حقيقياً معتمداً على الذات في ظل الحصار المفروض.

وأوضح أنه يجب على ممثلي الإدارة الذاتية بناء على ما تقدم في هذه الاجتماعات إيجاد الحلول للنهوض بواقع أفضل للمنطقة.

وفي تعقيب على ما تناوله الاجتماع من انتقادات الأهالي، والمقترحات، والمطالبات أكد الرئيس المشترك لمقاطعة الحسكة خبات سليمان، أن هذه الاجتماعات الهدف منها الاستماع لمعاناة الأهالي وانتقاداتهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار لتلافي أخطاء الأعوام المنصرمة وإيجاد خطط حقيقية لتحسين واقع المنطقة.

وقال: "ستقوم الإدارة الذاتية بحل المشكلات العالقة بحسب الإمكانيات المتاحة في أسرع وقت ممكن وفي مقدمتها توزيع مادة مازوت التدفئة وتحسين جودة الخبز ودعم الزراعة خلال الفترة القادمة".

وأوضح الرئيس المشترك لمقاطعة الحسكة خبات سليمان أن مطالب الأهالي محقة إلى حد كبير وسوف يتم العمل على تلافي النواقص والوقوف عليها بشكل عاجل، لافتاً إلى أنه سيتم معالجة الأخطاء والنواقص التي واجهت المنطقة بالتحديد خلال عام ٢٠٢١ الفائت، ضمن خطة واستراتيجية جديدة في العام ٢٠٢٢.

ويعد هذا الاجتماع الأخير، الرابع من نوعه للإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة مع أهالي المقاطعة، خلال الأسبوع الجاري في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بعد أن عقد اجتماعات في كل من "الحسكة، الدرباسية، تل تمر".

(ب د/أم)

ANHA